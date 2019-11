Agrigento, accusati di occupazione di suolo pubblico: denunciati due commercianti

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno denunciato i proprietari di due locali notturni per occupazione di suolo pubblico.

L’operazione dei militari, eseguita insieme al nucleo dell’Ispettorato del Lavoro, è stata posta in essere nell’ambito di una serie di controlli in bar, pub, ristoranti, e attività di somministrazione di alimenti nei posti più frequentati dalla popolazione giovanile in cui sarebbero state riscontrate alcune irregolarità in merito alla collocazione di tavoli, sedie e arredi vari all’aperto che avrebbero dunque sfociato nell’illecito di occupazione abusiva di suolo pubblico con la conseguente emissione di una sanzione amministrativa.