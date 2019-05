Agrigento, accusato di essersi appropriato di 40 palme: assolto Eugenio D’Orsi

Print This Post

Nei giorni scorsi la Corte di Appello del tribunale di Palermo ha assolto Eugenio D’Orsi dal reato di corruzione.

L’ex presidente della provincia di Agrigento era salito all’onor delle cronache in seguito alla ormai famosa vicenda delle 40 palme che secondo l’accusa si sarebbe fatto recapitare nella propria villa di Montaperto in cambio di un appalto.

In primo grado D’Orsi, difeso dall’Avv. Daniela Posante, aveva subito una condanna di 4 mesi di reclusione per il reato di corruzione, pena dunque ribaltata dalla Corte di Appello con la piena assoluzione per l’imputato.