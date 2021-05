Nei giorni scorsi i giudici del Tribunale di Agrigento hanno assolto un 59enne originario di Favara per il reato di furto aggravato.

Tutto avrebbe avuto inizio nell’aprile 2018 quando l’uomo si sarebbe recato all’interno di una edicola a San Biagio Platani per poi, approfittando della provvidenziale distrazione del proprietario, depredare 10 banconote da dieci euro.

Una volta avviate le indagini l’uomo è stato dunque beccato e citato in giudizio da parte del sostituto procuratore Gloria Andreoli ma, per via di un cavillo tecnico, la querela è stata dichiarata improcedibile da parte del giudice monocratico Wilma Angela Mazzara che ha dunque proceduto all’assoluzione dell’imputato.

Di Pietro Geremia