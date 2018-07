Agrigento, acqua limitata: ulteriori disagi per i cittadini

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un vera e propria agonia quella a cui sono oramai obbligati i cittadini agrigentini. La società di distribuzione idrica della Girgenti Acque, con una nota sul proprio sito istituzionale, ha infatti comunicato che, a

causa di una minore fornitura idrica da parte di Siciliacque, non sono stati raggiunti i livelli ottimali di risorsa idrica previsti nei serbatoi Rupe, Giardini, Viale, Madonna delle Rocche e Forche.

Per tale motivo quindi, non potranno essere garantite le normali turnazioni idriche previste nelle zone servite dai serbatoi indicati e la regolare distribuzione, verrà dunque ristabilita non appena sarà ripristinata la fornitura idrica, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Di Pietro Geremia