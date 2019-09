Agrigento, Acque meteoriche riempiono la frazione di Villaggio Mosè

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che le piogge dei giorni scorsi non abbiano portato solo un po’ di frescura nella provincia di Agrigento.

Stando a quanto scoperto e denunciato dall’Associazione Ambientalista MareAmico, ogni volta che piove le acque meteoriche andrebbero a “pulire” il torrente canne trasportando così nella spiaggia delle Dune tutto il loro contenuto inquinante proveniente da intere zone a sud del Villaggio Mosè.

A dimostrazione di ciò, l’associazione agrigentina avrebbe fatto effettuare delle analisi dalle quali sarebbe emerso un elevatissimo livello di ammoniaca: segno di un forte inquinamento cloacale che finirebbe così non solo con rendere poco appetibile la zona per turisti, ma anche e soprattutto meno sicura dal punto di vista igienico per i residenti.

Di Pietro

Geremia