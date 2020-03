Agrigento, acquista fresatrice ma non la riceve: truffato 35enne

Print This Post

Una truffa on line è stata messa in atto nei giorni scorsi nei confronti di un uomo originario di Agrigento.

La vittima del raggiro, di 35 anni, avrebbe infatti sborsato la considerevole somma di 700 euro per l’acquisto di una fresatrice professionale notata su di un famoso sito di vendita online.

Non appena spediti i soldi e non ricevendo più notizie dell’ignoto venditore al povero 35enne agrigentino, mangiando la foglia ed essendosi reso conto di essere stato raggirato, non sarebbe rimasto altro che denunciare il fatto alle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia