Agrigento, ad Aprile riapre la Scala dei Turchi: la soddisfazione di Musumeci

“Prosegue senza sosta la nostra attività di tutela e valorizzazione del territorio“.

Il presidente della regione Nello Musumeci ha commentato così la bellissima notizia per tutti gli agrigentini riguardante l’apertura anticipata ad Aprile della famosa Scala dei Turchi di Realmonte.

A quanto pare infatti i lavori di messa in sicurezza del litorale più famoso della Sicilia, costati 181 mila euro, si concluderanno tra poche settimane, dunque in netto anticipo sui tempi previsti, permettendo così ai turisti e ai residenti di poter godere in piena sicurezza di una delle più belle delle meraviglie naturali e paesaggistiche dell’Isola.

Di Pietro Geremia