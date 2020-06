Agrigento, aggiudicata gara per la manutenzione degli edifici scolastici del Libero Consorzio

Connect on Linked in

L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la prima della tornata di tre gare relativa all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio.

La gara, espletata su piattaforma telematica, è stata aggiudicata provvisoriamente all’impresa G.O.M. EDILGENERAL SRL (avvalente) – SAN MICHELE COSTRUZIONI (ausiliaria) con sede a Favara (AG), che ha offerto il ribasso del 21,178%, sui prezzi unitari per un importo contrattuale di 295.557,03 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per 20.318,95 euro). Seconda in graduatoria l’impresa F.G. APPALTI DI G. MARIA PIRRONE di Agrigento (ribasso del 21,012%). Alla gara hanno preso parte 216 imprese.

Si tratta di lavori finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio. L’aggiudicazione definitiva sarà possibile dopo la verifica tecnica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria e di quella che segue in graduatoria, mentre gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti in 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori.