Agrigento, aggiudicata la gara per i lavori sulla Sp 21 Casteltermini Passofonduto

Conclusa la procedura di aggiudicazione della gara relativa all’appalto per l’esecuzione dei “Lavori di intervento urgente sulle frane esistenti al km 10+000 sulla SP n. 21 Casteltermini-Passofonduto”, dell’importo complessivo a base d’asta di 390.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza che ammontano a 9.750,00 euro. La gara aveva subito una sospensione nei mesi scorsi, a causa dell’emergenza da Covid-19.

La Commissione di gara, presieduta dal dirigente del settore Infrastrutture stradali Ignazio Gennaro, ha aggiudicato i lavori All’Ati Impresam S.R.L. semplificata unipersonale (Avvalente) con sede in Favara (AG); Indedil S.R.L. (Ausiliaria) con sede in Favara (AG), mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, offrendo un ribasso del 17,281% .

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 240 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna dei lavori.

Si tratta di lavori progettati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi della Regione Siciliana che riguardano l’Accordo di Programma Quadro, Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”.

La Strada Provinciale n. 21 presenta diversi problemi, il più importante dei quali è stato individuato al Km 10+000 (contrada Calcara), per una frana che ha causato il cedimento di metà della carreggiata stradale.

Gli interventi previsti consisteranno nella rimozione della frana, con rimodellamento e consolidamento della sede stradale, posa di gabbionate e nuove barriere di protezione, e altri interventi in punti diversi del tracciato (per esempio il rifacimento di alcuni muretti crollati per smottamenti di minore entità). La gara è stata gestita integralmente sulla piattaforma telematica del Libero Consorzio.