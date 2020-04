Agrigento, aggredì 50enne a colpi di spranga: arrestato16enne

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Agrigento hanno arrestato un 16enne del posto con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di una donna di 50 anni.

I fatti risalirebbero allo scorso 2 dicembre quando la povera vittima fu aggredita a colpi di spranga nella sua abitazione da parte del 16 enne insieme ad altri 2 complici, tutt’ora denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica.

In seguito alla brutale quanto meschino assalto, la donna era stata portata in fin di vita presso l’ospedale Civico di Palermo dove i solerti medici sono riusciti a stabilizzarla e rimetterla in sesto.

Una volta individuato il colpevole, ospite di una comunità alloggio per minori, il gip di Palermo ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che avrebbe quindi fatto finire il protagonista in negativo della storia dietro le sbarre della casa circondariale “Malaspina” di Palermo.

Di Pietro Geremia