Agrigento, aggredisce il padre e la madre: arrestato 24enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cammarata, paese in provincia di Agrigento, hanno arrestato nella giornata di ieri un 24enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

A quanto pare il giovane, disoccupato, si sarebbe scagliato contro il padre e la madre per quella che sembrerebbe una richiesta di soldi non soddisfatta da parte dei 2 genitori. Al loro diniego dunque ne sarebbe nato dapprima un furioso litigio verbale che si sarebbe quindi trasformato in una vera e propria aggressione fisica fermata solamente grazie al provvidenziale intervento dei militari.

Una volta sedata la rissa familiare e calmati gli animi, il ragazzo è stato ammanettato e portato via in stato di arresto.

Di Pietro Geremia