Agrigento, Alfredo Prado dona un pannello in piastrelle maioliche

Altro dono dell’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” ad Agrigento.

Un pannello in piastrelle maiolicate è stato donato ed istallato in Agrigento, in via De Gasperi, angolo Via San Vito.

Un lavoro di pregio che ha reso il luogo più bello. Tanti i commenti positivi su Facebook per questo ennesimo atto d’amore del direttore dell’Accademia, Alfredo Prado che si spende sempre più per rendere Agrigento sempre più accogliente ed elegante.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/210545/un-pannello-in-piastrelle-maioliche-donato-ad-agrigento-da-alfredo-prado.html)