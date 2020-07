Agrigento, allacci abusivi alla rete idrica: 26 gli indagati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In seguito a dei controlli posti in essere dalle forze dell’ordine su alcune palazzine situate a Monserrato e Villaseta ben 26 persone sono state le destinatarie dell’avviso di conclusione delle indagini per l’accusa di furto aggravato di acqua.

Stando a quanto emerso dai controlli pare infatti che gli indagati abbiano elaborato un ingegnoso sistema di allacci abusivi con i quali facevano scorrere dai propri rubinetti il prezioso liquido.

Sempre secondo gli accertamenti inoltre gli indagati, in quanto nullatenenti, non avrebbero nemmeno alcuna richiesta di regolarizzazione.