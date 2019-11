Agrigento, allarme Varano di Komodo in spiaggia: si scopre essere un tronco

Connect on Linked in

Un allarme decisamente singolare quello segnalato nel pomeriggio di ieri da alcuni cittadini di Agrigento.

Alcune persone intente a passeggiare nel lungomare di San Leone avrebbero avvistato in lontananza tra gli scogli quello che da lontano sembrava fosse un Varano di Komodo.

Essendo il rettile particolarmente pericoloso, per via della grande flora batterica presente all’interno della saliva capace di creare infezioni talvolta inguaribili ad un solo morso, il caso sarebbe dunque stato segnalato alle autorità le quali, dopo essersi piombate sul posto, avrebbero costatato come fortunatamente, e con buona pace per tutti, l’animale non era altro che un tronco d’albero sapientemente modellato dal continuo infrangersi delle onde sulla costa.

Di Pietro Geremia