Agrigento, altro che civiltà: Scala dei turchi presa d’assalto da turisti e residenti

Sembra il divieto più ignorato dell’estate quello inerente al

diniego di accesso alla Scala dei Turchi.

Nonostante i mille e

più avvisi pubblici, il sequestro preventivo della Procura, le

numerose insegne e gli infiniti controlli posti in essere dalle

autorità il monumento naturale fatto di marma bianca è

continuamente preso d’assalto da barbare flotte di turisti e

cittadini.

Gli anarchici visitatori

dunque, pur di farsi un veloce selfie ricordo, sono dunque disposti a

a commettere il grave reato penale di “violazione dei sigilli”,

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, arrivando non solo a

scavalcare le recinzioni ma anche a sostare, sdraiarsi come

fosse un solarium,

piantare

ombrelloni

o addirittura arrampicarsi sugli scalini

mettendo così a repentaglio anche la sicurezza personale.

Un

assedio in piena regola unito ad una repentina violazione delle

disposizioni delle autorità che hanno fatto scendere in campo uomini

dell’arma dei Carabinieri

e della

Capitaneria di Porto per riportare l’ordine

riuscendo a multare e denunciare in una sola giornata più di 30

persone.

Di Pietro Geremia