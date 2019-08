Agrigento, ambulanza bloccata da sosta selvaggia: giovane attende per ore i soccorsi

Print This Post

Un gravissimo epidosio di pura inciviltà sarebbe avenuto nei giorni scorsi ad Agrigento.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, pare che un’ambulanza del 118 abbia avuto delle difficoltà a raggiungere un giovane colto da malore a causa della sosta selvaggia di residenti e turisti nella località balnerare di Marianello.

Le operazioni di primo soccorso sarebbero dunque state notevolmente ostacolate dallla distrazione di qualche incivile che, non curante delle regole, avrebbe dunque parcheggiato il proprio mezzo in malo modo probabilmente per evitare di percorrere un tratto di strada a piedi.

La polizia locale avrebbe ricevuto già alcune segnalazioni della difficile situazione.