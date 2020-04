Agrigento, Ancora problemi al Drasy: la collina crolla in mare

Connect on Linked in

Sembra che non ci sia affatto pace per la collina di Drasy sita a sud – est di Agrigento.

La falesia, che si trova nei pressi del bellissimo litorale di Punta Bianca, pare che pian piano stia crollando in mare a causa del suo utilizzo per oltre 60 anni come poligono di tiro dell’Esercito. A denunciare il fatto è l’associazione ambientalista MareAmico che, con un posto sul proprio profilo social, ha pubblicato un video in cui risulterebbero i catastrofici risultati di decenni di utilizzo incontrollato del territorio.

“Questa fragile falesia è aggredita dall’erosione costiera ma anche dalle vibrazioni provocate dalle continue esplosioni causate dalle esercitazioni. Il drone di MareAmico dimostra con queste immagini un arretramento della falesia di circa 10 metri in soli 5 anni, che ha coinvolto pure una stradina interna” – dice l’associazione agrigentina.

Di Pietro Geremia