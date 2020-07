Agrigento, ancora risse all’ex eliporto: volano tavoli e sedie

Connect on Linked in

Non accennano a terminare le risse in provincia di Agrigento.

L’ultima per ordine

di tempo è avvenuta domenica scorsa all’ex eliporto di San Leone

dove due gruppi di ragazzi, per motivazioni ancora da comprendere,

avrebbe cominciato a darsele di santa ragione.

Stando ad alcune

indiscrezioni pare che l’impeto della lite sia stato talmente

violento da far volare pure i tavolini e le sedie poste ad

usufruizione delle famiglie rimaste incredule per la foga rabbiosa e

immotivata.

Sul posto si sono immediatamente precipitare le

forze dell’ordine le quali non hanno però potuto rintracciare i

contendenti dati nel frattempo alla fuga repentina.

Di Pietro Geremia