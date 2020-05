Agrigento, ancora truffe: acquista telefono a 2 euro e gli clonano la carta

Print This Post

Sembra che le truffe siano diventate all’ordine del giorno ad Agrigento.

A dimostrarlo è quanto avvenuto ai danni di un 54enne originario del posto il quale sarebbe stato la vittima di una truffa informatica.

L’uomo avrebbe comprato un telefono su internet al prezzo irrisorio di 2 euro che non solo non sarebbe mai arrivato a destinazione ma, dal 2 al 7 maggio avrebbe anche subito una serie prelievi non autorizzati su siti web esteri sulla propria Postepay perdendo così un’ingente quantità di denaro.

Una volta scoperto l’inganno alla vittima non sarebbe rimasto altro che denunciare il tutto alla Questura di Agrigento che ha avviato le indagini di rito.