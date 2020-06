Agrigento, ancora truffe telematiche: prelevato denaro da 2 carte di credito

Print This Post

Le truffe telematiche non accennano a diminuire nella provincia di Agrigento.

Questa volta a cadere vittima dei malfattori sarebbero stati altri due agrigentini i quali avrebbero denunciato alla locale Questura la sparizione dal proprio conto di 65 euro per uno, per l’acquisto di strumenti musicali, e 300 euro per l’altro, inerenti a spese effettuate su un sito inglese a lui sconosciuto.

Ovviamente entrambi i proprietari delle carte di credito non sapevano nulla di questi movimenti portando così il fatto all’attenzione delle autorità locali.