Agrigento, anziano esce di casa a fare una passeggiata e viene rapinato da due uomini

Un caso decisamente riprovevole è avvenuto alcuni giorni fa ad Agrigento. Un pensionato di 68 anni residente in via Argento, dopo essere andato a fare una passeggiata è stato rapinato da due uomini incappucciati. Nel dettaglio, sembra che l’anziano fosse uscito per cercare un po’ di refrigerio per le vie del centro cittadino durante una delle tante giornate afose quando, tutto d’un tratto, sarebbe stato avvicinato da due malintenzionati i quali hanno iniziato a minacciarlo di morte se non gli avesse consegnato il portafogli. In preda al panico, il pensionato ha dunque consegnato il denaro ai banditi, consistente in circa 500 euro, che si sono immediatamente dati alla fuga col maltolto. Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia