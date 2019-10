Agrigento, anziano perde portafoglio al bar: proprietari lo restituiscono

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che l’onestà sia diventata di casa nella provincia di Agrigento.

Dopo il portafoglio ritrovato a Canicattì e riconsegnato da due studentesse liceali e al borsello perso da un turista del nord Italia e restituito dal proprietario del bar sito a “Porta di Ponte”, un ennesimo atto perbene è stato posto in essere ad Agrigento.

A quanto pare infatti un anziano residente nella città della Valle dei Templi si era recato nel bar Milano per ristorarsi da una passeggiata quando, andandosene via, avrebbe dimenticato in bagno il proprio borsello con dentro alcune centinaia di euro e qualche bolletta.

Non appena i proprietari dell’attività commerciale si sarebbero accorti dell’attimo di distrazione del pensionato non avrebbero perso un attimo attivandosi immediatamente per rintracciare il legittimo proprietario dell’oggetto smarrito dimostrando così ancora una volta l’encomiabile senso civico dei cittadini agrigentini.

Di Pietro Geremia