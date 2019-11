Agrigento, aperte le iscrizioni per il Corso Infermiere Volontarie

Connect on Linked in

Al Comitato Provinciale CRI di Agrigento sono aperte le iscrizioni per il corso che consente l’accesso al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

Il 29 novembre 2019 novembre prossimo scade il termine per la presentazione delle domande presso la “Scuola Allieve II.VV. CRI” dell’Ispettorato Provinciale di Agrigento, a cui potrà accedere personale femminile con un’età compresa tra i 19 e i 55 anni e in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

Ausiliarie delle Forze Armate e con un eccellente preparazione specifica in ambito sanitario, il corpo delle Infermiere Volontarie si occupa di portare aiuto e conforto in caso di guerra e di emergenze sia nazionali che internazionali, oltre ad essere impiegato in missioni umanitarie in Italia e all’estero.

Le Crocerossine conseguono un diploma dopo un corso teorico-pratico della durata di due anni e prestano la loro opera negli ospedali militari, in quelli civili, nelle postazioni di pronto soccorso, negli ambulatori, nei centri di assistenza e in qualsiasi posto sia necessario la loro presenza.

Per info: isp.agrigento@iv.cri.it