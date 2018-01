Agrigento, aperte le selezioni per attori a Linosa

Print This Post

Cercasi attori nelle isole Agrigentine. Il regista pratese Matteo Querci infatti, cerca attori per un film da ambientare sull’isola di Linosa, che sarà quindi una vera e propria sala casting a cielo aperto, che racconta la storia di Francesco, pescatore toscano trapianto a Linosa a causa di un amore estivo nato in tempi di giovinezza.

Insieme alla parte per Francesco inoltre, il regista Querci cerca attrici per la parte della figlia Anita, pronta a supportare il padre per l’abbandono di Claudia, moglie e madre scappata insieme ad un commercialista del Nord.

Sono in tutto nove quindi i ruoli ricercati per interpretare i protagonisti del film. In particolare: un 75enne, una 65enne ed una 35enne.