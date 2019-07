Agrigento, appiccano fuoco a sterpaglie in pieno centro: lambite 2 auto

Print This Post

Poteva trasformarsi in una potenziale catastrofe l’incendio che nelle notti scorse stato appiccato nel pieno centro di Agrigento.

Alcuni piromani in vena di torride emozioni avrebbero infatti dato alle fiamme alcune sterpaglie situate in un terreno sito all’inizio delle centralissima Via Imera.

L’arsura della notte e il vento hanno così trasportato le fiamme sempre più verso la strada facendo così lambire e danneggiare dalle fiamme due auto che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.

Fortunatamente per i proprietari dei mezzi, e delle abitazioni limitrofe, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco appartenenti al locale distaccamento i quali, insieme ad una squadra dei forestali, hanno estinto l’incendio riportando tutto alla calma.

Di Pietro Geremia