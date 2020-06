Agrigento, appiccano fuoco al bosco di Montevago: istituita taglia sui piromani

Print This Post

È caccia ai piromani a Montevago.Nel paese situato in provincia di Agrigento il Sindaco nonché parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo ha infatti istituito una vera e propria taglia nei confronti dei responsabili dell’incendio che ha distrutto un’area di almeno 100 ettari del bosco del Magaggiaro.

“Il nostro territorio ancora una volta è stato gravemente danneggiato da criminali senza scrupoli, generando una ferita per tutto il territorio per cui se vedete piromani in azione informate subito le forze dell’ordine” – ha dichiarato il primo cittadino.