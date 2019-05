Agrigento, approvato dal Genio Civile il progetto esecutivo per il consolidamento del primo tratto del Ponte Morandi

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichaimo :

E’ stato approvato il progetto esecutivo per il consolidamento dei piloni del primo tratto del Ponte Morandi, rilasciando l’autorizzazione “sismica” all’ANAS, che potrà così avviare immediatamente i lavori, che riguardano il tratto del ponte denominato “Akragas II”.

Al momento, i lavori riguarderanno il consolidamento dei piloni in cemento armato, mentre proseguiràcontestualmente, a cura dell’ANAS, il monitoraggio delle condizioni di stabilità degli impalcati in cemento armato precompresso, che saranno oggetto di un successivo intervento.

“I lavori di consolidamento del Ponte Morandi, unitamente alla già avviata ricostruzione del Ponte di contrada Petrusa, segneranno un passo importante lungo un percorso per consentire alla città di Agrigento di uscire da quell’isolamento infrastrutturale determinato – dichiara il Capo dell’Ufficio, Arch. Rino La Mendola – non solo dai gravi ritardi nell’esecuzione della SS 189 e dal mancato completamento della SS640, per il collegamento della Città dei Templi con Palermo e Caltanissetta – ma anche da una viabilità provinciale interna sempre più abbandonata al degrado e dalla demolizione del Ponte di contrada Petrusa, a cui si è aggiunta nel tempo la parziale chiusura al traffico del Ponte Morandi e della Galleria Spinasanta, di collegamento con Raffadali.”

L’approvazione del progetto per il consolidamento del Ponte Morandi, si colloca lungo un percorso recentemente tracciato dall’Ufficio del Genio Civile, con l’obiettivo di garantire nuovi impulsi al superamento delle criticità del territorio della Provincia di Agrigento.

“Oltre a promuovere una semplificazione senza precedenti nell’ambito dell’edilizia privata, abbiamo recentemente stabilito un canale preferenziale per l’approvazione veloce di progetti importanti per il riscatto sociale ed economico del territorio agrigentino, come quelli che, negli ultimi tre mesi, hanno già consentito la riapertura della Cattedrale di San Gerlando, l’avvio dei lavori di ricostruzione del Ponte di contrada Petrusa e, adesso, l’avvio dei lavori del primo stralcio del progetto per il consolidamento del Viadotto Morandi, che costituisce un’importante arteria di collegamento della città di Agrigento, non solo con le frazioni urbane di Villaseta e Monserrato, ma anche con la città di Porto Empedocle e, più in generale, con la parte occidentale della provincia”.