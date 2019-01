Agrigento, approvato in extremis il bilancio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria corsa contro il tempo quella messa in atto dai consiglieri comunali di Agrigento per l’approvazione del bilancio 2018.

L’amministrazione comunale agrigentina ha infatti varato in extremis il previsionale 2018 con la messa in pareggio dei debiti fuori bilancio consistenti in alcune centinaia di migliaia di euro.

Ma le beghe dell’amministrazione della città della Valle dei templi non finiscono qui.

A quanto pare infatti quello che attende l’Ente nei prossimi mesi sarà un percorso ad ostacoli formato da una grande mancanza di liquidità che tende a stringere in una morsa i vincoli di spesa del comune stesso in attesa del trasferimento di circa 8 milioni di euro da parte dello Stato.

Una situazione particolarmente difficile che l’attuale amministrazione conta di risolvere al più presto.

Di Pietro Geremia