L’ex provincia di Agrigento ha approvato lo schema di contratto per la concessione in comodato d’uso gratuito al Parco Archeologico Valle dei Templi di alcuni lotti di terreno in località Caos ad Agrigento di proprietà dell’Ente. Si tratta di circa novemila metri quadri di alcune particelle di terreno che sono in prossimità del Museo Casa Natale “Luigi Pirandello” che richiedono degli interventi per migliorare la fruibilità di un’area dal grande valore culturale e turistico.

Questi interventi non sono attualmente programmabili e realizzabili per la mancanza di adeguate risorse finanziarie a causa dalla ormai costante insufficienza di fondi nel bilancio del Libero Consorzio. Il Parco Archeologico aveva presentato una specifica istanza per il trasferimento di queste aree in comodato d’uso per meglio valorizzarle, manifestando la disponibilità ad effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nei prossimi giorni sarà, quindi, possibile stipulare il contratto per la concessione in comodato d’uso gratuito dei lotti costituiti da passaggi pedonali e piazzali pavimentati che si trovano in prossimità del Museo Casa natale “Luigi Pirandello”. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà la consegna sui luoghi, nel giorno stabilito dalle parti.