Agrigento, arbitro insulta giocatore di colore: indaga la Digos

Gli uomini della Digos appartenenti ai nuclei di Palermo ed Agrigento hanno avviato un’indagine inerente ad alcuni insulti di tipo razziale pronunciati durante la finale regionale di calcio Juniores tra la squadra palermitana Parmonval – Mondello e Camaro Messina.

Durante la partita infatti, disputata a Ravanusa nel maggio scorso, pare che a lanciare gli epiteti sia stato incredibilmente il direttore di gara, un 22enne dell’agrigentino, il quale avrebbe dunque inveito contro un giocatore di colore del Parmonval originario del Gambia pronunciando nei suoi confronti parole poco consone al ruolo da lui ricoperto.

A presentare la denuncia per il fattaccio è stato il presidente del Parmoval in seguito del quale la Digos ha aperto un’inchiesta che, se confermata, terminerà con il possibile Daspo per l’arbitro 22enne.