Agrigento, arrestati due immigrati per spaccio, evasione e detenzione di arma propria

Due immigrati di 35 e 45 anni sono stati arrestati da parte degli uomini della sezione Volanti della Questura di Agrigento con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma propria in concorso e, per uno di loro, per il reato di evasione.

Nel dettaglio, l’arresto è avvenuto in seguito ad una richiesta di intervento per probabile spaccio di droga.

Gli agenti di polizia si sono recati in via Boccerie dove hanno effettuato il controllo. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno notato la presenza di alcuni immigrati intenti a bivaccare e uno di loro, accortosi dell’arrivo delle forze dell’ordine, ha iniziato una frenetica corsa conclusa all’interno di una palazzina sita nelle vicinanze.

I poliziotti si sono dunque precipitati all’interno dell’abitazione, scoprendo che l’extracomunitairio, era palesemente evaso dal regime dei domiciliari ai quali era stato sottoposto.

In seguito al fermo dell’uomo inoltre, ad una perquisizione dell’abitazione gli agenti di pubblica sicurezza hanno scoperto la presenza di un secondo immigrato, di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico, oltre ad un panetto di hashish di circa 100 grammi e addirittura una scimitarra con la lama affilata artigianalmente. I due sono stati infine portati in questura e, dopo le formalità di rito, posti ai domiciliari presso la loro abitazione.

Di Pietro Geremia