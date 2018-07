Agrigento, arrestato giovane 22enne: spacciava al mercato ortofrutticolo

Connect on Linked in

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato un ragazzo accusato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Era piazzato nei paraggi del mercato ortofrutticolo situato in via Sirio quando, ad un controllo delle forze dell’ordine, veniva trovato in possesso di 100 grammi di hashish racchiusi in un panetto e un altro involucro contenente 0,5 grammi della stessa sostanza.

Successivamente le forze dell’ordine hanno anche perquisito la casa del giovane dov’è stato lui stesso a consegnare altri 2,2 grammi di droga.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato