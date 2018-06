Agrigento, arriva una novità enologica in provincia: nasce la Strada del Vino e dei Sapori

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Da oggi la Provincia di Agrigento non sarà solamente una culla di arte e cultura.

Quella che fu l’antica Akragas infatti si arricchisce di novità sempre più varie ed eterogenee grazie alla costituzione della Strada del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi, un’altra perla da aggiungere ad una collezione di preziosi.

Per la sua creazione si sono riunite alcune delle più importanti realtà vitivinicole, gastronomiche e turistiche del territorio, che, insieme ad alcuni partner come la Federazione Strade del Vino di Sicilia, Coop Culture, il Consorzio Turistico ed il Distretto Turistico Valle dei Templi, la Strada degli Scrittori e Slow Food Sicilia, diventano protagonisti di nuove opportunità turistiche per la provincia di Agrigento.

Le aziende vitivinicole che figurano tra i soci fondatori sono:

CVA Canicattì, Cummo Vini, Milazzo Vini, Grottarossa Vini, Baglio del Cristo di Campobello, Casa vinicola Sicania, Azienda Vitivinicola Lombardo, Baglio Bonsignore, Azienda Camilleri, Azienda Vassallo e Lombardo Vini.

Ad esprimere una grande soddisfazione per il traguardo raggiunto è proprio il neo presidente Carmelo Sgandurra:

” Il traguardo raggiunto è frutto di un lavoro intenso, minuzioso e che riguarda la valorizzazione di un territorio unico al mondo. Lavoreremo per ottimizzare nel più breve tempo possibile i risultati, affinché il vino e i sapori di questo territorio diventino attrazione in ogni parte del mondo”.

Di Pietro Geremia