Agrigento, arrivati vaccini anti-influenza

I vaccini antinfluenzali sono arrivati. E lo hanno fatto rispettando perfettamente i tempi della stagione autunnale. La campagna – assicurata da circa 90 mila flaconi – durerà fino al 31 gennaio prossimo. Già nelle passate campagne, il numero degli agrigentini che ha deciso di farsi vaccinare è aumentato di anno in anno.

Di fatto ha influito – per come hanno già spiegato dal settore Epidemologia dell’Asp, la campagna mediatica. La gente ha paura di ammalarsi. Tanti, infatti, coloro che hanno scelto di ricorrere alle vaccinazioni antinfluenzali per evitare che complicazioni. Ad aleggiare, naturalmente, è stato lo «spettro» della meningite.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2018/11/13/arrivati-i-vaccini-anti-influenza-nella-provincia-di-agrigento_949928/)