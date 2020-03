Agrigento, asfalto cede sotto camion: immediato l’intervento dei pompieri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una mattinata decisamente particolare quella appena trascorsa a Villaggio Mosè.

Nel popoloso quartiere di Agrigento pare infatti che la ruota di un camion

addetto al trasporto di acqua sia finita all’interno di una buca nell’asfalto procurando

lo scivolamento del mezzo pesante all’interno della voragine.

Immediatamente dopo l’episodio, avvenuto in via Orsa Minore e che avrebbe

finito col provocare fortunatamente solo un grande spavento per l’autista, sul

posto si sarebbero fiondati i vigili del fuoco appartenenti al locale distaccamento

i quali dopo alcune ore sono riusciti ad estrarre il veicolo dalla buca transennando

infine l’intera area.