L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento è alla ricerca di immobili in locazione per un periodo di sei anni, destinati a diventare sedi di guardia medica e consultorio familiare in diversi comuni della provincia.

Località Interessate e Requisiti

Gli immobili ricercati si trovano nei comuni di Giardina Gallotti, Castrofilippo, Comitini, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, dedicati ai servizi di continuità assistenziale, e Raffadali e San Biagio Platani per i consultori familiari. L’ASP non dispone di strutture di proprietà in queste aree, da qui la necessità di affittare locali adeguati.

Procedura di Selezione

Il Servizio economico-finanziario e patrimoniale dell’ASP ha lanciato una procedura ad evidenza pubblica per trovare gli spazi adatti. Gli interessati possono trovare l’avviso completo con le specifiche tecniche sul sito ufficiale dell’ASP Agrigento nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”. Per maggiori informazioni, è possibile accedere direttamente al link fornito o contattare gli uffici ASP competenti.

Caratteristiche Richieste

Per essere considerati idonei, gli immobili devono essere facilmente accessibili all’utenza, raggiungibili con qualsiasi mezzo e vicini a sufficienti spazi di parcheggio. È essenziale che i locali siano a norma di sicurezza, privi di barriere architettoniche, adeguatamente climatizzati e situati al piano terra. La superficie minima richiesta è di 60 metri quadri per le guardie mediche e 80 metri quadri per i consultori.

Deadline per le Offerte

Le offerte devono essere inviate entro le ore 10 del 27 agosto 2024, assicurando agli interessati sufficiente tempo per valutare le proprietà disponibili e preparare la documentazione necessaria.

Importanza dell’Iniziativa

Questa iniziativa è parte degli sforzi dell’ASP di Agrigento per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini della provincia, rafforzando il sistema di assistenza sanitaria attraverso strutture adeguatamente attrezzate e posizionate strategicamente.