Agrigento, Asp condannata a risarcire comune di Palma di Montechiaro di quasi 2 milioni di euro

Nei giorni scorsi il Tribunale di Agrigento hanno condannato l’Asp locale a risarcire la somma di quasi 2 milioni di euro al comune di Palma di Montechiaro.

I fatti risalgono al 2018 quando la Giunta Comunale aveva deciso di avviare ogni azione utile diretta al recupero delle somme dovute dall’Asp a titolo di compartecipazione per i costi sostenuti dall’Ente per l’inserimento di soggetti con disabilità psichica in comunità alloggio per gli anni che vanno dal 2007 ad oggi.

Dopo una battaglia legale durata poco più di un anno, i giudici agrigentini si sarebbero dunque espressi a favore della città del Gattopardo dando all’azienda ospedaliera 40 giorni di tempo per provvedere al pagamento della somma.