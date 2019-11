Agrigento, assolti imprenditori accusati di truffa su vendita di immobile

Nella giornata di ieri 3 imprenditori sono stati assolti dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento dall’accusa di truffa.

I protagonisti della vicenda, di professione costruttori, erano saliti sul banco degli imputati per via di un impianto accusatorio riguardante la vendita di un immobile, situato in via Mazzini, nonostante fosse gravato da ipoteca in seguito ad un mutuo che gli stessi non avrebbero estinto con una banca, fatto che l’acquirente non ne era venuto a conoscenza vedendosi così pignorare l’immobile stesso.

Una volta esaminate le carte ed ascoltati le tesi di accusa e difesa, i giudici agrigentini si sarebbero pronunciati a favore dei 3 costruttori assolvendoli perché il fatto non sussiste.