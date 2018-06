Agrigento, atterrano con l’elicottero in un parcheggio: volevano visitare la Valle dei Templi

Connect on Linked in

Una vera e propria scena da film americano è avvenuta nella giornata di ieri ad Agrigento.

A quanto pare infatti, un elicottero privato è atterrato come se nulla fosse in un posteggio per auto sito a San Leone, frazione balneare agrigentina, salita ultimamente all’onor delle cronache per la carenza delle reti fognarie e l‘inquinamento delle acque marine.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l’elicottero privato, atterrato tra case e bagnanti, fosse stato affittato da alcuni turisti inglesi che avevano il piacere di visitare la nota Valle dei Templi.

I due turisti, forse non a conoscenza delle norme sulla sicurezza dei voli a bassa quota che necessitano di permessi particolari, hanno così creato un episodio che nel territorio di Agrigento è senza’altro senza precedenti, in grado di suscitare tra i residenti anche un miscuglio di sensazioni tra stupore e ilarità.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia.

Di Pietro Geremia