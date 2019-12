Agrigento, auto abbatte palo della telecom e finisce fuori strada: tre giovani feriti

Connect on Linked in

Un incidente autonomo ha provocato, ieri mattina, il ferimento di tre giovani , un ragazzo di 25 anni e due ragazze di 20 anni.

Il sinistro è avvenuto in via Unità d’Italia tra Fontanelle e San Giusippuzzu, ad Agrigento.

I tre erano a bordo di un’utilitaria Renault finita fuori strada dopo aver urtato e abbattuto un palo della telecom. Per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito seriamente ma per precauzione sono stati trasferiti in ospedale per i dovuti accertamenti.

Sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile, i vigili urbani ed i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Il 25enne, alla guida del mezzo, è stato sottoposto all’alcol test da cui sarebbe risultato un tasso alcolemico di 1,50 g/l., il triplo di quanto consentito dalla legge.

Il ragazzo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.