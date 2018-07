Agrigento, auto contro bus di turisti: 19enne finisce in ospedale

Connect on Linked in

Di certo una brutta nottata quella tra mercoledì e giovedì scorso passata da un 19enne agrigentino.

A quanto pare infatti, Verso le 23:40 strada statale 115, precisamente nel bivio per Realmonte, una Daewoo Matiz guidata da un ragazzo di 19 anni si è scontrata con un pullman carico di turisti.

Ad avere la peggio è stato ovviamente in mezzo del giovane il quale è stato trasportato immediatamente dagli operatori del 118 presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per via delle numerose, ma lievi, ferite riportate. Secondo gli ultimi bollettini medici, il ragazzo non verserebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Di Pietro Geremia