Connect on Linked in

Incidente in città. Era in sella al proprio scooter in via Unità d’Italia ad Agrigento quando improvvisamente è stato tamponato e scaraventato violentemente a terra da un’auto condotta da un uomo di 50 anni.

Il ragazzino fortunatamente ha riscontrato soltanto delle lievi ferite curate presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato trasportato da un’ambulanza del 118.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato