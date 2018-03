Agrigento, auto sbanda e cappotta a San Leone: ferito il conducente

Connect on Linked in

Un ragazzo è rimasto ferito in un incidente autonomo che ha provocato il cappotamento della sua auto.

Il giovane, un 26 enne di Favara, ha prima perso il controllo del mezzo e successivamente si è ribaltato.

Il ragazzo, stava percorrendo una zona balneare a San Leone quando, per cause ancora sconosciute, non è riuscito a controllare la traiettoria della sua auto finendo per cappottarsi.

Una pattuglia, che in quel momento era in zona, è intervenuta in soccorso del ragazzo che, nell’incidente, aveva perso i sensi. Le condizioni del 26enne, trasportato poi da un ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio, non destano particolari preoccupazioni.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio