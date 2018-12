Agrigento, auto sbanda e si ribalta: ferite 4 persone

Connect on Linked in

Grave un ragazzo ma non in pericolo di vita.

Il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba di domenica sulla SS 115 tra Realmonte e Siculiana è di quattro persone ferite di cui un 20enne in gravi condizioni.

Viaggiavano a bordo di una Tata Motors quando, per cause ancora in fase diricostruzione, la Tata Motors su cui viaggiavano sbanda improvvisamente finendo per ribaltarsi.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 20 anni che ha riportato un trauma facciale e la rottura del femore ed è stato trasportato dall’ambulanza del 118 presso l’ospedale più vicino. Ferite superficiali per le altre tre persone.

Foto d’archio

Di Salvatore Gioacchino Cacciato