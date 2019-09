Agrigento, auto si ribalta in contrada Caos: soccorse madre e figlia

Connect on Linked in

Poteva finire in tragedia il pauroso incidente che ha coinvolto una donna e la propria figlia di 6 anni in contrada Caos.

A quanto pare le due vittime del sinistro stradale si trovavano a bordo di un Fiat 500 L quando, per cause ancora da comprendere, il mezzo avrebbe finito con il ribaltarsi subito dopo la galleria che collega Porto Empedocle con Agrigento.

In seguito al sinistro si sarebbero precipitati sul posto sia una squadra di vigili del fuoco, che avrebbero estratto le due vittime dalle lamiere, sia i sanitari del 118 per le cure del caso.

In loco anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti di rito atti a identificare le cause dell’incidente.

Di Pietro Geremia