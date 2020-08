Poteva finire nel peggiore dei modi l’incidente avvenuto nella giornata di ieri lungo la strada statale 640.

Un 50enne a bordo della propria auto si trovava a transitare lungo il tratto situato nei pressi del nuovo viadotto Petrusa quando, per cause ancora da capire, si sarebbe improvvisamente ribaltato.

In seguito al sinistro si sono precipitati sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della sezione Volanti di Agrigento i quali hanno costatato di come l’uomo sia rimasto fortunatamente illeso.