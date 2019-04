Agrigento, avvocato non risponde al telefono: uomo ai domiciliari si reca in commissariato e viene arrestato

Print This Post

Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato di Sciacca ha tratto in arresto C.L. 48enne originario del posto per evasione dagli arresti domiciliari.

A quanto pare l’uomo aveva telefonato al 113 lamentando

all’operatore che il suo avvocato non gli rispondeva al telefono pretendendo

dunque che una volante lo raggiungesse a casa per attestare che quello che lui

diceva corrispondesse al vero.

Al diniego da parte del poliziotto a mandargli la volante, il

48enne avrebbe iniziato a minacciare di violare la misura cautela a cui era

sottoposto raggiungendo il Commissariato.

Nonostante i tentativi da parte dell’agente di invitarlo a

non uscire di casa, l’uomo poco dopo si è effettivamente presentato negli

uffici di polizia dove il personale non ha potuto fare altro che arrestarlo per

evasione e condurlo nuovamente presso la sua abitazione.

Di Pietro Geremia