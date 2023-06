Una bambina di 6 anni è morta per arresto cardiaco nel tragitto fra Palma di Montechiaro e il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

La piccola, che soffriva di una sospetta malattia genetica non diagnosticata, sarebbe arrivata praticamente in fin di vita al pronto soccorso di contrada Consolida.

I medici di Terapia intensiva, di Pediatria, Cardiologia e del pronto soccorso hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita ma purtroppo la piccola è deceduta lasciando nello sconforto i genitori.

Stando a quanto è emerso, la bambina sarebbe morta per soffocamento causato dal latte. La piccola era stata in cura al Gaslini di Genova prima e in una struttura sanitaria di Palermo dopo.

Questa mattina la tragedia, la bambina non respirava bene, i genitori l’hanno subito caricata in macchina in un disperato tentativo di salvarle la vita portandola verso l’ospedale di Agrigento, purtroppo la bambina non ce l’ha fatta.