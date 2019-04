Agrigento, barca sequestrata donata a Croce Rossa: diventerà idroambulanza

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Anche la città di Sciacca avrà la sua idroambulanza.

Un natante utilizzato per uno sbarco clandestino, e sequestrato nei mesi scorsi da parte delle forze dell’ordine di Sciacca, è stato consegnato ai volontari della Croce Rossa Italiana locale guidati da Enzo Vita.

In un primo momento l’imbarcazione era stata affidata alla Lega Navale ma grazie ad una generosa donazione da parte Lions che ha permesso l’acquisto di una barella Toboga è stato stilato un nuovo protocollo che ha dunque permesso il trasferimento del natante in mano ai solerti volontari saccensi i quali si occuperanno, a partire dal prossimo mese di luglio, di svolgere un importantissimo servizio d assistenza medica in mare tramite idroambulanza.

Di Pietro Geremia