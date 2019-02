Agrigento, beccati a pescare novellame: emanati maximulta e sequestro

Connect on Linked in

Gli uomini della guardia costiera di Agrigento hanno o sequestrato nella giornata di ieri ben 15 kg di novellame di sarda pescato illegalmente.

Nel dettaglio, la confisca del materiale ittico è avvenuta nel porto di Menfi da parte dei militari di Sciacca in seguito ad un’operazione di polizia marittima mirata al contrasto della pesca illegale, e dunque in violazione alla normativa nazionale e comunitaria vigente, potenzialmente pericolosa per l’ecosistema marino in questo periodo.

Una volta perquisita l’imbarcazione e sequestrato il materiale rinvenuto, ai pescatori di frodo è stata comminata una pena esemplare consistente in una maxi multa di ben 18.000 mila euro.

Di Pietro Geremia